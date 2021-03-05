عمرها 89 عاما.. صورة نادرة تجمع القصبجي وأم كلثوم في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الكاتب توماس جورجيسيان، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة نادرة تجمع "كوكب الشرق" أم كلثوم، والموسيقار الكبير محمد القصبجي.

الصورة التي يعود تاريخ التقاطها لعام 1932، ظهرت فيها "الست" في شبابها، جالسة إلى جوار القصبجي، وعلق توماس عليها: "نهاري سعيد ونهارك أسعد ..مع أم كلثوم والموسيقي محمد القصبجي في بغداد ١٩٣٢، انها صورة أبحث عنها في أي مكان وفي أي زمان. صورة تبعث في بهجة ما.. أشاطرها معكم وأبدأ بها يومي ٥ مارس ٢٠٢١".

جدير بالذكر أن الموسيقار محمد القصبجي كان من أوائل الفنانين الذين وقفوا جوار أم كلثوم في بداية المشوار، ومنحها ألحانه، واستمرت علاقته بها حتى أخر أيام حياته، بأن ظل يلحن لها، وضمن أعضاء فرقتها الموسيقية عازفا على العود.