صورة.. روبي مع رحاب الجمل وصلاح عبدالله في كواليس "شقة 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رحاب الجمل، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير مسلسل "شقة 6"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وظهرت "رحاب"، في الصورة رفقة كل من روبي وصلاح عبدالله وعدد آخر من النجوم، وعلقت على الصورة قائلة: "كلنا بنحبك يا عم صلاح".

مسلسل "شقة 6"، بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.