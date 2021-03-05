Netflix تعلن دعم جيل جديد من الروائيات بـ5 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلنت Netflix عن نيتها الاستثمار في الجيل المقبل من الروائيات، مع التعهد بتقديم 5 ملايين دولار لدعم البرامج التي تساعد في اكتشاف وتدريب وتوفير فرص عمل للمواهب النسائية الصاعدة في جميع أنحاء العالم. ويشكل هذا الاستثمار جزءًا من صندوق Netflix الجديد لدعم المواهب الإبداعية، والذي سوف يستثمر عشرين مليون دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف خلق قنوات أكثر شمولية خلف الكاميرات.

وتحرص Netflix على تقديم محتوى شامل، وتسعى الشبكة من خلال هذا الصندوق إلى تعزيز فرص متساوية لتمثيل المرأة أمام الشاشة وفي الكواليس. وستقوم بذلك من خلال عقد شراكات مع أطراف خارجية وبرامج Netflix المُخصّصة لدعم مجموعة متنوّعة من المبادرات التي تبدأ من ورش عمل لتدريب كاتبات ومنتجات طموحات على أفضل الطُرق لترويج رؤيتهنّ الإبداعية.

وبحسب بيان صحفي، ترى Netflix أنه من حق المزيد من الناس رؤية حياتهم مجسدة على الشاشة. وقد أتاحت الفرصة للعديد من النساء للظهور لأول مرة في مجالات متنوّعة سواء أمام الكاميرا أو خلفها، ومنهن: أول ممثلة مكسيكية من السكّان الأصليين تُرشّح لجائزة الأوسكار، وأول عرض كوميدي تقدّمه فنانة كوميدية من كوريا، وأول امرأة من ذوات البشرة السوداء تتولّى إخراج فيلم عن الأبطال الخارقين.

وبالمثل، تواصل النساء العربيات سرد قصص تحمل معانٍ عميقة وتنقل الصورة بدقة، وقد تعاونت Netflix مع هؤلاء الروائيات لتقديم وجهات نظرهن الفريدة على الشاشة. وخلال العام 2021، سوف تطلق Netflix مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وهو أول مسلسل عربي أصلي مكوّن من فريق نسائي بالكامل من ممثلات وطاقم عمل، تقوده المنتجة تيما الشوملي، مما يتيح منصة عالمية لعرض المواهب النسائية العربية. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تقوم الشبكة بإطلاق مسلسل "البحث عن علا"، مع الفنانة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة خلال مسيرتها الفنية.

وفي البيان دعت منصة "نتفليكس" مشتركيها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال مشاهدة مجموعة من الأفلام والمسلسلات، بينها: "بانوبتيك" إخراج رنا عيد من لبنان، "روك القصبة" إخراج ليلى مراكشي من المغرب، "نورة تحلم"، "طيارة من ورق"، "واجب".