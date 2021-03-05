قبطي حفظ القرآن وأصيب بالشلل وطرده شقيقه بسبب الشنب.. حكايات بشارة واكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

تحل علينا اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد أحد رواد السينما المصرية، الفنان بشارة واكيم.

"الخليج 365" يرصد أبرز المعلومات عن بشارة واكيم في الفيديو:

- اسمه الحقيقي بشارة يواقيم.

- ولد في حي الفجالة بالقاهرة في يوم 5 مارس 1890.

- درس في مدارس الفرير الفرنسية في باب اللوق، لذا اتقّن الفرنسية مبكرا.

- انتسب لكلية الحقوق وحاز على درجة الليسانس، وعمل في المحاماة لفترة قصيرة.

- كان مرشحا ﻹحدى المنح الدراسية إلى فرنسا ولم يكتمل الأمر بسبب الحرب العالمية الثانية.

- بدأ حياته الفنية مع فرقتي عبدالرحمن رشدي وجورج أبيض.

- عمل مع الفنان يوسف وهبي في فرقة رمسيس، وكونا ثنائيا كوميديا.

- عمل كذلك مع الفنانة منيرة المهدية، إحدى أشهر فنانات مصر آنذاك.

- رفضت عائلته تركه للمحاماة وعمله في الفن ببداية مشواره، وطرده أخيه الأكبر بسبب حلاقته لشنبه.

- عمله في الفن أيضا كان سببا في فسخ خطوبته من جارته التي كانت أول فتاة أحبها.

- من أوائل النجوم الذين عملوا في السينما المصرية، بدايةً من الفيلم الصامت "برسوم يبحث عن وظيفة".

- قدّم أول بطولة مطلقة عام 1942 من خلال فيلم "لو كنت غني" للمخرج هنري بركات.

- قدّم العديد من الأفلام خلال فترتي الثلاثينيات والأربعينيات منها: (بسلامته عايز يتجوز، الباشمقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس).

- شارك واكيم في عدد كبير من أفلام نجيب الريحاني، ومنها "لعبة الست، وليلى بنت الفقراء، وقلبي دليلي، وغرام وانتقام".

- أتقن اللغة العربية، وتعلمها من القرآن الكريم، بالرغم من أنه قبطي.

- كان يتقن اللهجة الشامية ببراعة، حتى اعتقد البعض أنه ولد لأصول شامية.

- كان يهوى القراءة ولديه موهبة نظم الشعر الموزون، وقد ألح عليه أنور وجدي بطباعة ديوانا لأشعاره لكنه رفض.

- هوايته المفضلة كانت صيد السمك وكان يشاركه النجم عماد حمدي رحلات الصيد.

- أعادت الفنانة شادية بسببه أحد مشاهدها في فيلم "العقل في أجازة" أكثر من 20 مرة، كانت تضحك بسببه.

- شارك في أكثر من 100 فيلم بالسينما المصرية، وكان آخر أعماله فيلم "حلم ليلة" من تأليف وإخراج صلاح بدرخان.

- استمر في العمل بالمسرح حتى بعد إصابته بالشلل إلى أن اعتزل العمل الفني.

- توفي بشارة واكيم بعد أشهر من إصابته بالشلل في 30 نوفمبر عام 1949، عن عمر يناهز 59 عاما.