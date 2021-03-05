"نتفليكس" تطرح "Thunder Force" في 9 أبريل المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة "نتفليكس" الرائدة عالميا في عالم الترفيه، عن استعدادها لطرح فيلم "Thunder Force"، في 9 أبريل المُقبل، تحت عنوان مكارثي وسبنسر يغيران مفهوم القوة الخارقة.

تدور أحداث العمل في عالم ينتشر فيه الأشرار الخارقين، تجتمع صديقتان الطفولة غريبي الأطوار بعد أن ابتكرت أحدهما علاجًا يمنحهما قوة خارقة لحماية مدينتهما.

الفيلن بطولة ميليسا مكارثي، أوكتافيا سبنسر، بوبي كانفال، بوم كليمنتيف، كيفن دان، ميليسا ليو، جيسون بيتمان، كتابة وإخراج بن فالكون، من إنتاج مارك بلات وآدم سيغل وبن فالكون وميليسا مكارثي.