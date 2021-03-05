شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء × صورة من احتفالها بعيد ميلادها مع درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكاتبة إنجى علاء، الاحتفال بعيد ميلادها، مع عدد من أصدقائها الفنانين، حيث نشرت، اليوم الجمعة، صورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، التى تجمعها مع كل من الفنانة التونسية درة، وزوجها رجل الأعمال هانى سعد، والفنان شريف رمزى، وزوجته ريهام.

ووجهت الكاتبة إنجى علاء، الشكر لدرة، على تنظيم ذلك الاحتفال المفاجئ لها، قائلة، "شكراً حبيبتي درة على ذلك الاحتفال، وشكرا هانى جدا، وشكرا لشريف ولريهام، بحبكم، وشكرا على الليلة الجميلة".

ولم تكن تلك المرة هى الأولى التى تحتفل فيها الكاتبة إنجى علاء، بعيد ميلادها هذا العام، فسبق وشارك الفنان يوسف الشريف، صورًا مع زوجته عبر حسابه الشخصى وهما يحتفلان بعيد ميلادها، موجهة لها رسالة رومانسية، قائلاً:" كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا كل سنة وأنا بحبك كل سنة وأنا فخور بيكي".



إنجى علاء تحتفل بعيد ميلادها مع درة وزوجها وشريف رمزي وزوجته

كما احتفلت إنجى علاء، بعيد ميلادها وسط فريق إعداد مسلسل "كوفيد 25"، الذى يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وهو ما ظهر فى الصورة التي نشرتها منذ ساعات عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت: "شكرا لفريق عمل مسلسل كوفيد 25".