شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يغنى فى عيد الأم: "إنتي حلوة في كل وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي شادي مؤنس من تلحين وتوزيع أغنية جديدة للأم بعنوان " إنتي حلوة في كل وقت "، حيث سيتم طرحها في عيد الأم يوم 21 مارس، من كلمات مصطفي إبراهيم، وميكس وماستر لـ "أسامة كمال" وغناء مدحت صالح .

وأوضح شادي مؤنس لـ"الخليج 365" أن الفنان مدحت صالح طلب من جمهوره إرسال صور لهم مع أمهاتهم لتكون مادة في الكليب الذي سيتم تصويره لطرح الأغنية في عيد الأم.



شادي مؤنس مع مدحت صالح

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع من قبل الكثير من الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال، وعرض في شهر رمضان الماضي، ومسلسل "جمع سالم "من بطولة زينة، وقدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار، منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق"، ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة، وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.