أشرف زكى: بورسعيد هى العشق والفن وأشعر أننى فى أوروبا عند زيارتها.. فيديو

وأوضح أشرف زكى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه حضر ضمن وفد تترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى شعب بورسعيد العظيم والأرض الطيبة والمدينة الباسلة، لإعلانها عاصمة الثقافة المصرية.

وأشار إلى أن بورسعيد تستحق أفضل من هذا بكثير، ووزارة الثقافة أعدت أجندة كبيرة لفعاليات طوال العام، وأنا متواجد بصفتى رئيس أكاديمية الفنون التى تشارك بعدة فعاليات طوال العام، لذلك أبارك لشعب بورسعيد على هذا الإنجاز.

واختتم حديثه قائلًا: "أزور بورسعيد دائمًا، ولكن لم أزورها منذ عدة سنوات، وأشعر أننى في أوروبا عند زيارتها، ليس مجاملة ولكنه واقع على مستوى الشكل والمضمون، ولابد أن نفتخر أننا ننتمى لهذ الوطن العظيم، ونفتخر أن بورسعيد قطعة الجميلة من القلب النابض لمصر".