ظافر العابدين يعلن تفاصيل فيلمه التونسي البريطاني "غدوة"في مؤتمر صحفي

القاهرة - سامية سيد - يعلن اليوم الجمعة 5 مارس، النجم ظافر العابدين في مركز الفنون المعاصرة بتونس من خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل تجربة سينمائية جديدة يخوضها في بلده تونس، وهي فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان " غدوة "، ومن المنتظر أن تنطلق عملية تصويرالفيلم في عدد من أحياء العاصمة التونسية منها المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة.

ظافر انتهى مؤخرا من تصوير دوره في فيلك العنكبوت إلى جانب أحمد السقا ومنى زكي ويسرا اللوزي وغيرهم ، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ظافر العابدين من مواليد العاصمة التونسية تونس في عام 1972، وفي بداية حياته كان لاعب كرة قدم محترف لفترة وجيزة حتى بلغ الثالثة والعشرين من عمره، حيث أصيب ما جعله يبتعد عن الملاعب لعامين، ثم بدأ دراسته في علم الحاسوب، بينما كان في نفس الوقت عارض أزياء في وكالة متروبوليتان (Metropolitan) الباريسية ، ثم انتقل بعد ذلك إلى لندن والتحق University of Birmingham وتخرج منها عام 2002 حاملا ً شهادة بالتمثيل.

دخل ظافر عالم السينما أيضاً، فلعب دورا في الفيلم التلفزيوني The Mark of Cain في دور عمر عبد الله، ومن خلال دور محمد علي أو دالي في المسلسل التونسي مكتوب ، وقام ظافر بتقديم برنامج أمير الشعراء عام 2007 على قناة دبي الفضائية، كما قدم أيام قرطاج السينمائية عام 2008 ، وفي عام 2009 شارك في المسلسل الأجنبي The Omid Djalili Show والفيلم التونسي Les Secrets.، كما شارك ظافر العابدين عام 2010 في الفيلم العالمي Sex and the City 2، فيلم Kingdom of Dust، فيلم Centurion، ومسلسل Wallander، ومسلسل ،Strike Back كما شارك في الفيلم التونسي آخر ديسمبر، ومسلسل ذاكرة الجسد المأخوذ عن رواية الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي ، وفي عام 2011 لعب ظافر بطولة The Black Forest.

عام 2012 شارك في أولى أعماله في الدراما المصرية من خلال مسلسل فيرتيجو، كما شارك في بطولة سلسلة بريطانية تحمل عنوان New Tricks.، وفي موسم رمضان عام 2013 شارك ظافر بدور رأفت في مسلسل نيران صديقة، كما شارك في مسلسل The Bible.

وقدّم ظافر دورا ً مميزا ً أيضا ً في مسلسل فرق توقيت، ومسلسل تحت السيطرة عام 2015 والذي نال عنه جائزة أفضل مسلسل في الدراما المصرية.