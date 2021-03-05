شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور كاثرين زيتا جونز في الموسم الثانى من Prodigal Son والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النصف الثانى من الموسم الثانى لسلسلة Prodigal Son، الذى يعرض على شبكة Fox، بداية من 13 أبريل، خلال النصف الثاني من الموسم، ستلعب كاثرين زيتا جونز وآلان كومينج دورًا كبيرًا في الحدث.

وينضم الزوجان إلى توم باين، ولو دايموند فيليبس، وأورورا بيرينو، وفرانك هارتس، وكيكو أجينا، وبيلامي يونج، وهالستون سيج، ومايكل شين في مسلسل الدراما والجريمة Prodigal Son.

ويدور مسلسل Prodigal Son حول مالكولم برايت (باين) هو عالم نفسي جنائي غير عادي يعرف كيف يفكر القتلة وكيف تعمل عقولهم، في التسعينيات من القرن الماضي، حيث كان والده الدكتور مارتن ويتلي (شين) قاتلًا سيئ السمعة يدعى "الجراح" قتل 23 شخصًا على الأقل، ونظرًا لأن القتل هو "عمل عائلي"، يستخدم مالكولم عبقريته من أجل مساعدة شرطة نيويورك على حل الجرائم ووقف القتلة.

وهو يعمل إلى جانب جيل أرويو (فيليبس)، واثنين من رجال المباحث دانيويل باول (بيرينو) وجيه تي تارميل (هارتس)، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

وبلغ متوسط الجزء الأول من الموسم الأول لـ Prodigal Son على قناة فوكس 0.98 في الفئة الديموجرافية من 18 إلى 49، 3.97 مليون مشاهد.