شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الجزء الثانى في مسلسل "أنصاف مجانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد خالد صالح والفنانة أسماء جلال من تصوير آخر مشاهد الموسم الثانى من مسلسل "أنصاف مجانين"، الذى عرض الموسم الأول منه في شهر يناير الماضى في 12 حلقة على بإحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وذلك بعد عرضه الأول في فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بقسم أيام القاهرة لصناعة السينما.



انصاف مجانين

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل نفس الإسم نفسه للكاتبة السعودية الدكتور شيماء شريف، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني، تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج عمر رشدى، وبطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ديانا هشام، محمد عبد العظيم، صدقى صخر، رامى الطمبارى، سامية أسعد، ماجدة منير، ومحمد رضوان.

يروى مسلسل "أنصاف مجانين" حسب الرواية، حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن حل اللغز الذى فشل في حله أثناء حياته.



احمد خالد صالح واسماء جلال فى كواليس انصاف مجانين

يذكر أن أحمد خالد صالح يصور أكثر من مسلسل للعرض فى شهر رمضان المقبل منها "النمر" مع محمد إمام، و"قصر النيل مع دينا الشربينى، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة أسماء جلال التى تصور حالياً مشاهدها فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون.