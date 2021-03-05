شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف دينا شقيقة أحمد داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات جديدة من حفل زفاف دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، التى احتفلت بزفافها، مساء أمس الخميس، وسط الأهل والأصدقاء.

وحرصت صديقات دينا داش على التقاط لقطات مصورة لحفل زفافها وبثها على منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأدت شقيقة الفنان أحمد داش، رقصة استعراضية مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى مطرب المهرجات حسن شاكوش، في أجواء احتفالية مبهجة.

كما أظهرت لقطات مصورة تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات من حفل زفاف دينا داش التي ارتدت فستاتا أبيضا مطرزا بالخيوط اللامعة إلى جانب طرحة زفاف طويلة، بينما كانت تحتفل بحفل زفافها وسط صديقاتها وأقاربها.



لقطة من حفل زفاف دينا داش

يشار إلى أن الفنان أحمد داش كان نشر صورا لشقيقته خلال عقد قرانها الشهر الماضي، وشارك في وقت سابق في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي لعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"عبير" رحاب الجمل.



حفل زفاف دينا داش



دينا داش



دينا داش



دينا شقيقة أحمد داش



رقص دينا داش



رقصة استعراضية



شقيقة أحمد داش



دينا داش



دينا داش



دينا داش



دينا داش



دينا داش



أشقاء دينا داش