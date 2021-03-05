شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فراشة السينما.. 6 أفلام استعراضية جمعت سامية جمال وفريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الاستعراضية سامية جمال، اليوم الجمعة الموافق 5 مارس، ويلقبها كثيرون بـ "فراشة السينما" لرشاقتها وإطلالتها وجمالها التي كانت تظهر بها من خلال الكثير من الأعمال السينمائية المميزة والتي استطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى بل وفى الغرب أيضا، خاصة بعد مشاركتها في 3 أفلام أجنبية، كما أن استعراضاتها كان لها شكل ومذاق خاصين جعلها فريدة على الساحة السينمائية.



سامية جمال وفريد الاطرش

تميز الفنانة سامية جمال في الرقص الشرقى جعلها بطلة الأفلام الاستعراضية، وهو ما قدمته مع الفنان الكبير فريد الأطرش، حيث قدما سويا 6 أفلام استعراضية جميعها حققت نجاحا كبيرا، وذلك لأن الأفلام الاستعراضية وقتها كانت تشكل فكرة جديدة في السينما المصرية.



سامية جمال وفريد الاطرش من فيلم عفريتة هانم

وشكلا فريد الأطرش وسامية جمال دويتو غنائى استعراضى لا يختلف عليه أحد فنجاحهم منذ أول أفلامهم كانت سبب في تكرار التجربة 5 مرات أخرى، فكانت البداية مع فيلم "حبيب العمر"، وشاركهما في البطولة إسماعيل ياسين، وحسن فايق، ولولا صدقى، والفيلم من اخراج وتأليف هنرى بركات.



الفنانة سامية جمال والفنان فريد الاطرش

وكللا هذا النجاح بعدة أفلام على نفس طراز الأفلام الاستعراضية الغنائية والذى يغلب عليها الطابع الكوميدى أيضا، فكان لفيلم الثانى الذى جمعهما سويا هو فيلم "عفريته هانم" عام 1949، والذى حقق نجاحا مبهرا في السينما المصرية وقتها، وشاركهما في البطولة كلا من إسماعيل ياسين واستيفان روستى وزينات صدقى وعبد السلام النابلسى، لولا صدقى، والفيلم من تأليف أبو السعود الابيارى وإخراج يوسف معلوف.



فريد الاطرش وسامية جمال

وواصلا سلسلة أفلامهم على مدار 4 سنوات وقدما خلالهما 4 أفلام، وهم "أحبك انت" عام 1949، وفيلم "آخر كدبة" عام 1950، وفيلم "تعال سلم" عام 1951، وأخر هذه الأفلام التي قدماها سويا هو فيلم "ماتقولش لحد" عام 1951، ليكون هذا أخر عمل يجمعهما سويا بعد سلسلة من النجاحات السينمائية.