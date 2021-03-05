شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى × صورة مع كلبيه زيزى وبوجى ويوجه رسالة لـ هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف الفنان أحمد فهمى بمدى عشقه للكلاب بصورة كبيرة، مثلما ظهر في أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، حيث جاء فيها بصحبة كلبين كتب اسماءهما "زيزي وبوجى"، وفى تعليقه على الصورة وجه كلامه لزوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث قال، "كانت ناقصاكى يا حبيبتى".

ولا تعد تلك الصورة الأولى الذى ينشرها أحمد فهمى مع كلاب يمتلكها، حيث سبق وأعلن أكثر من مرة عن حبه للكلاب وتربيتها، سواء على السوشيال ميديا من خلال حساباته المختلفة الذى ينشر عليها صوراً معهم، أو بتصريحاته حينما يحل ضيفاً على البرامج.



احمد فهمى مع كلبيه

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان أحمد فهمى فى فيلم "العارف" بطولة كل من: أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.



فهمى على انستجرام

كما حل الفنان أحمد فهمى، ضيفاً مؤخراً على برنامج "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين مقدم البرنامج، وكشف خلال الحلقة أموراً جديدة حول مسيرته الفنية وحياته، منها تطرقه إلى الهجوم الذى حصل عليه على السوشيال ميديا، بعد تقديمه حفل افتتاح مهرجان الجونة، مؤكداً "قبل الافتتاح عرضت على أكرم حسنى الفكرة ورحب بها جدا، وبعد انتهاء الحفل أرسل أكرم رسالة ليخبرني أننى كنت رائع وكنت أسمع ضحكات الحضور وأنا على المسرح، ووجدت بعض الاصدقاء ممن أخبرونى بأن التقديم كان سيئا، وحينها قال لى أكرم ألا أشغل بالى، وأن الحفل كان رائعا، وإذ بى أُفاجأ فى اليوم الثانى أيقظني أكرم من النوم، وقال لى: "اصحى عشان فى بلوه زرقا" لأجد ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا.

وعن مسلسل رجالة البيت قال فهمى، تخيل أنك مطلوب منك 30 حلقة خلال 6 أشهر يكونوا جاهزين فى الكتابة والتحضير والتصوير، فمن يستطيع أن يفعل ذلك، ففى الخارج يندهشون جدا من التوقيت الذى نحضر فيه العمل، وأنا حمدت ربنا عما حدث فى "رجالة البيت" وهو ليس مقياسا للنجاح فقد قدمت العديد من الأعمال سواء كتابة أو تمثيل، ونجحت نجاحا كبيرا، ولكن ما حدث فى "رجالة البيت" جعلنى أعيد ترتيب أولوياتى.

وأضاف بخصوص فيلم العارف "أقدم دور جد فى "العارف" والفضل لهذا يعود لأحمد عز، وقدمت من قبل دور جد وليس كوميدى فى كازابلانكا".