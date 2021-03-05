في غربة ومش بإيديا.. بهاء الدين محمد يطلب الدعاء لابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، عن مرور ابنته "شهد"، بوعكة صحية، وطالب متابعيه عبر "فيسبوك"، بالدعاء لها.

وكتب "بهاء": "ادعوا لشهد بالشفاء وأكيد حد فينا ربنا هيستجيب له وهي في غربة في لندن ومش بإيديا بس على يقين إن ربنا هيحفظها بستره العظيم لإنه بيحبها لانها بنت محترمة وشاطرة ومكافحة".

وأضاف: "لأنه عارف إنها أكتر واحدة حبيتها في حياتي كلها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر ربنا يطمني عليكي وكان نفسي أبقى جنبك يا شهد".

من ناحية أخرى، يستعد بهاء الدين محمد للتعاون مع الفنان أحمد صلاح حسني في عدد من الأغاني.