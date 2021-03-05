استغلتها زوجة أبيها واضطرت ترقص بعد الستين لهذا السبب.. حكايات سامية جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يمر اليوم الموافق 5 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة سامية جمال، أحد أشهر راقصات زمن الفن الجميل، والتي استطاعت تغيير مفهوم الرقص والنظرة للراقصات وترفعت به عن تهمة إثارة الغرائز.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض أبرز المعلومات والحكايات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت في محافظة بني سويف، واسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ.

- عانت في طفولتها بعدما توفت والدتها وتزوج والدها من أخرى، جعلتها تعمل خادمة لمدة 5 سنوات حتى بلغت الثالثة عشر وقررت الذهاب لشقيقتها في القاهرة.

- بدأت مشوارها الفني مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها، فحولت بديعة اسمها لـ"سامية جمال".

- في عام 1941 بدأت بالعمل في مجال السينما إذ شكلت ثنائيا ناجحا مع الفنان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها، ومن أبرز الأعمال الذين شاركوا بها: "عفريتة هانم"، "أحبك إنت"، "تعالى سلم" وغيرها.

- من أبرز أعمالها: "سكر هانم"، "سيجارة وكاس"، "أحمر شفايف"، "آخر كدبة"، "أمير الانتقام"، "حبيبي الأسمر"، "قطار الليل"، "موعد مع المجهول"، "كل دقة في قلبي"، وغيرها من الأعمال.

- جمعت بينها وبين الأطرش قصة حب طيلة فترة تعاونهما الفني، ولكن لم تتوج القصة بالزواج، وانتهى التعاون الفني بينهما، وتزوجت من شاب أمريكي أشهر إسلامه وأطلق على نفسه اسم "عبدالله كينج".

- سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها، وسريعًا ما انفصلا بسبب نشوب بعض الخلافات بينهما فضلًا عن استيلائه على الأموال التي جمعتها هناك.

- تعاونت سامية جمال مع "الدنجوان" رشدي أباظة في فيلم "الرجل الثاني"، وخلال الكواليس نشبت بينهما قصة حب كللت بالزواج عام 1959، حتى انفصلا عام 1977.

- قالت سامية جمال خلال لقائها مع الإعلامي طارق حبيب إن حب عمرها هو الفنان فريد الأطرش، رغم اعتقاد الكثيرين أن حب عمرها هو الفنان رشدي أباظة.

- على الرغم أن سامية جمال تزوجت أكثر من مرة لكنها لم تُنجب، وقامت بتربية قسمت ابنة رشدي أباظة، وهذا الموقف ظل رشدي أباظة يتذكره لها طيلة حياته، وتزوجت قسمت فيما بعد من الفنان أحمد دياب.

- اعتزلت سامية جمال الرقص في عام 1972، ولكنها عادت له في منتصف الثمانينات مرة أخرى بعدما تخطت الستين من عمرها، من خلال فرقة سمير صبري الاستعراضية.

- وقال سمير صبري عنها في برنامج "ممنوع من العرض" إن التليفزيون الفرنسي جاء خصيصا لتصويرها بعد عودتها للرقص، مؤكدًا إنها قالت له: "شكرا يا سمير إنك رجعتني للحياة تاني"، موضحا أن سامية قبلت العودة للرقص مرة أخرى حتى تستطيع أن تصلح شقتها التي كانت تحتاج للتصليح بسبب ماسورة الصرف الصحي التي أتلفتها، وتنفق على أبناء شقيقتها.

- في 1 ديسمبر 1994، رحلت سامية جمال عن عالمنا عن عمر يناهز 70 عاما.