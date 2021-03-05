بعد تعرضها للسرقة.. كوكي مجدي: "محدش يجيب شغالة مقيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة كوكي مجدي، على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بعد تعرضها للسرقة.

وكتبت "اوعوا يا جماعة حد يجيب شغالة مقيمة إلا لو واثق فيها، وبلاش مكاتب أنا جبت واحدة من مكتب وقعدت يومين والتالت سرقت العربية ومفتاح الشقة وقفلت عليا￼ من برة".

وتابعت "ولولا ستر ربنا كانت ممكن تاخد بنتي الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

كانت كوكي كشفت عن أخر تطورات حادث سرقة سيارتها، بعد 24 ساعة من اكتشاف السرقة.

ونشرت صورًا لسيارتها عقب العثور عليها، بعد تهشم الجزء الأمامي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقة "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها، والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية".

وتابعت "مسكوا الشغالة، بجد احنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".