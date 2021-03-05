بالفيديو – ميس حمدان عن تجربة ارتداء الحجاب: “ربنا يهدينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة ميس حمدان على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو، للترويج لملابس للفتيات، كشفت من خلاله عن تلقيها أسئلة من المحجبات حول إمكانية ارتداء التيشيرت الفضفاض الذي تروج له، لذلك قررت أن تجري تجربة عملية لإثبات إمكانية حدوث ذلك.

واستعرضت ميس مميزات التيشيرت الواسع، وقالت رغم كونه فضفاضاً إلا أنها تثق أن المحجبات يمكنهن ارتداء المقاس الصغير منه، وبدأت في ارتداء جاكيت فوق التيشيرت ثم قررت وضع الحجاب على رأسها.

وأوضحت ميس حمدان أنها لا تمتلك طرحة لارتدائها لذلك استعانت بشال من خزانتها، مشيرة إلى أنها لا تجيد ربط الحجاب، وبدأت في استعراض شكلها بالحجاب، قبل أن تنظر إلى نفسها وتقول “والنبي حلو ولذيذ الحجاب… ربنا يهدينا جميعاً”.

واصلت ميس حمدان استعراض مظهرها كمحجبة وقررت استبدال الطرحة بشال أصغر، لتوضح تفاصيل أخرى للفتيات المحجبات اللاتي يرغبن في ارتداء أزياء مشابهة للتيشرت الذي ترتديه.

يذكر أن أخر أعمال ميس حمدان كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل “ونسني” شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة محمود الليثي، حازم إيهاب، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حنان سليمان، سارة درزاوي، أحمد سلطان وهنا غنيم، تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.