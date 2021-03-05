بعد الصداقة.. أوكا وأورتيغا عداء وصل الى أقسام الشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن تتحول علاقة الصداقة المتينة بين مطربَي المهرجانات أوكا وأورتيغا والتي دامت لأكثر من عشر سنوات، إلى عداء أوصلهما للوقوف أمام بعضهما في أقسام الشرطة، حيث حرّر وكيل مطرب المهرجانات أورتيغا بلاغاً ضد كلٍ من الفنانة مي كساب وزوجها أوكا بسبب تجاوزات الأخيرة بحق زوجة أورتيغا.

وجاء في المحضر أن الفنانة مي كساب سبّت كارولين، زوجة أورتيغا، بعد خلاف نشب بينهما، ولم تفلح محاولات الصلح في احتواء الموقف الذي شهده قسم التجمع الأول.

وكانت مي كساب قد علّقت أخيراً على انفصال زوجها مطرب المهرجانات أوكا عن زميله أورتيغا، قائلةً: “والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة إلا ويكون رايد الخير، وقولت رأيي في الموضوع ده من قبل”. وأضافت: “في عِشرة وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدّي، وأرى أنه من حق أوكا أن ينجح لوحده وبكل صراحة”.

يُذكر أن الثنائي الشهير قدّم عدداً كبيراً من الحفلات خلال مشوارهما في مصر والدول العربية وحتى خارج الوطن العربي، ومن أشهر أغانيهما “هاتي بوسة يا بت”، “إلعب يالا”، “جايز”، دوس بنزين”، “سوري”، و”لغة العيون”، وغيرها من الأغاني والكليبات.