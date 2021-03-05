إصابة توفيق عبدالحميد بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أُعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد، إصابته بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، قائلاً في تصريحات صحافية إنّ حالته مستقرة، ويخضع للعزل المنزلي حيث يتلقى بروتوكول العلاج المصرّح به من وزارة الصحة المصرية.

ويعاني الممثل المصري من قلة أعماله الفنية، وأيضاً عدم ظهوره في معظم وسائل الإعلام، إذ اختار الابتعاد والعزلة عن الأضواء بمحض إرادته.

ومرّ أكثر من 10 سنوات منذ عرض آخر عمل فني شارك به، إذ ابتعد من التمثيل ودخل في “سبات” فني لمدة عقد من الزمان على رغم أهمية الأعمال التي شارك بها في المسرح والسينما والتلفزيون.

وقال في تصريحات سابقة إنّ عودته إلى التمثيل رهن تصريح الأطباء بقدرته على العمل، من الناحية الصحية.

وتابع عبدالحميد: “إذا أصبحت في حالة صحية جيدة ولا تعوق عملي، وعُرِض عليّ دور مناسب ومختلف فلا مانع لعودتي إلى التمثيل مرة أخرى ولن يكون هناك مبرر للرفض”.

وأضاف: “بعيداً من السوشيل ميديا وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لديّ حسابات عليها، فأفضل الابتعاد من القيل والقال”.

وكان آخر عمل شارك توفيق عبدالحميد في بطولته مسلسل “سي عمر وليلى أفندي” الذي عُرِض في عام 2010، من بطولته مع دلال عبدالعزيز، هالة فاخر، جمال إسماعيل، يوسف فوزي، وإنجي المقدم، وكان من تأليف وإخراج محمد نبيه.