عقب رحيل والدته.. حسن الردٌاد يقاوم أحزانه “تحت تهديد السلاح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدأ الفنان المصري حسن الرداد في الخروج من أزمته الأخيرة التي تمثّلت برحيل والدته في العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد صراع مع المرض.

وشرع الرداد في تصوير أول مشاهده في فيلم “تحت تهديد السلاح” الذي تعاقد عليه عام 2020 الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعد دخوله عزلة تامة عن الأضواء والأصدقاء فترة طويلة، رافضاً أعمالاً فنية عدة.

ولاحظ جمهوره أنّه لا تزال تبدو عليه علامات الحزن الشديد، من خلال الصور التي نشرها المؤلف أيمن بهجت قمر، عبر “فايسبوك”، والتي أظهرته محتفظاً بلحيته الطويلة وشعره الكثيف.

و”تحت تهديد السلاح” يناقش قصة حادث غامض يتعرّض له البطل، وبعدها تنقلب الأحداث رأسا على عقب، وكان من المُقرر أن تكون البطولة للفنان هاني سلامة إلا أنّه اعتذر لانشغاله ببطولة مسلسل “بين السما والأرض”.

ويشارك في البطولة نخبة من كبار الفنانين أبرزهم مي عمر، فتحي عبدالوهاب، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وآخرون.