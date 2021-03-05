ما جديد قضية طلاق كيم كارداشيان وكانييه ويست؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يعيش الثنائي كيم كارداشيان وكانييه ويست ظروفًا صعبة منذ سنة تقريبًا بسبب المشاكل بينهما. وقد تفاقمت الخلافات مؤخرًا بين كيم وكانييه فاتخذا قرار الإنفصال الرسمي، إلا أنهما يسعيان بجهد إلى إبعاد أولادهما عن المشاكل حتى لا تؤثر على صحتهم النفسية.

وتقول مصادر مقربة من الزوجين لـ TMZ أن كيم كارداشيان كانت تقيم مع أطفالها في منزل العائلة في Hidden Hills وترفض مغادرة المكان أو الإنتقال إلى مسكن آخر.

واتفق الزوجان على أن تحصل كيم على قصر هيدن هيلز الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار كجزء من معاملات الطلاق. ووفقًا لـ TMZ، كانت كيم حريصة على البقاء في المنزل الذي تشعر فيه بالراحة إلى جانب أفراد عائلتها.

لكن قرار ويست بأن يتخلى عن المنزل في “هيدن هيلز”، فاجأ الجميع، خاصة أنه هو من أشرف على تصميم المنزل بنفسه لعدة سنوات، لكن الحقيقة هي أن كانييه لا تجمعه أي روابط عاطفية مع هذا المكان.

وليس من الواضح بعد أين سيعيش كانييه، و لكن وبحسب TMZ أيضًا، هو يتخذ من وايومنغ مقرًا لنفسه منذ سنوات، فيمتلك في هذا المكان مزرعة ضخمة وقد نقل إليه ايضًا علامته التجارية “Yeezy”.