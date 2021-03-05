دنيا بطمة تتحدى اتهامها بالكذب وتحتفي ببراءتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي أظهرت من خلالها فرحها واحتفالها بإعلان براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة تسيير حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وظهرت في إحدى هذه الصور وهي تستعرض الإطلالة التي اعتمدتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته برفقة محاميها عبد اللطيف بوعشرين في الدار البيضاء.

كما لفتت الأنظار بصورة ثانية ظهرت فيها برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك وعبرت من خلال التعليق عليها عن امتنانها لدعمه لها وكتبت: “في يسار صدري. لك وطن .دمت لي شيئاً جميلاً لا ينتهي”.

ويشار إلى أن الترك تعرض للسخرية في وقت سابق بسبب طريقة دفاعه عنها خلال المؤتمر الصحافي حيث قال إنها ابنته وإنه من قام بتربيتها.

من جهة أخرى تعرضت بطمة لهجوم من قبل الكثير من المتابعين واتهمتها قناة “شوف” المغربية بتلفيق الأكاذيب في ما يتعلق ببراءتها.

وهو ما أشار إليه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي وقال في فيديو: “اليوم نحتفل بندوة البراءة التي عقدتها إحدى الفنانات في المغرب، رغم أنّها حُكمت بالسجن مدة سنة”.

وأضاف: “خافوا الله، كيف تُعلن براءة في ندوة بينما القضية ما زالت قائمة وفي انتظار عرضها على محكمة النقض، وما تقوم به الفنانة من إيهام الجميع بالبراءة تريد من خلاله إيصال رسالة إلى دول الخليج، لكنه غير مجدٍ، إذ أنّ أهل الخليج والمغرب يعرفون الحقيقة”.

وكانت محكمة الاستئناف رفعت عقوبة السجن التي أقرّتها المحكمة الابتدائية بحق بطمة من 8 أشهر إلى سنة.

وأعلن محامي بطمة عبداللطيف بوعشرين أنّ موّكلته بريئة من قضية حساب فضح المشاهير وابتزازهم “حمزة مون بيبي”، وأنّ الحكم الصادر بحقها يتعلق بالشتم والسبّ.