تأجيل عرض فيلم "فاست آند فيوريس" الجديد حتى هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" إنها أرجأت عرض الفيلم الجديد من سلسلة "فاست آند فيوريس" "سريع وغاضب" حتى 25 يونيو/حزيران.

وتحاول شركات صناعة السينما في هوليوود استجلاء الوقت الذي سيعود فيه عشاق السينما إلى دور العرض بأعداد كبيرة.

ويلمح هذا القرار إلى ثقة الشركة في تحقيق انتعاش خلال الصيف بعدما أصبحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر توفراً في الولايات المتحدة وكندا اللتين تشكلان معاً أكبر سوق للسينما في العالم، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تبدأ دور السينما في مدينة نيويورك، ثاني أكبر منطقة لارتياد دور العرض في الولايات المتحدة، فتح أبوابها الجمعة.

ومن المنتظر عرض فيلم (بلاك ويدو) "الأرملة السوداء" وهو من إنتاج شركة "والت ديزني" وأحد أفلام الحركة ذات الميزانية الكبيرة في 7 مايو/أيار.

وحققت سلسلة "فاست آند فيوريس" التي تدور حول مجموعة من متسابقي الشوارع، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.

وكان مقرراً عرض أحدث أفلام السلسلة "إف 9"، وهو من بطولة فان ديزل وميشيل رودريجيز، في أبريل/نيسان 2019 لكن أرجئ عرضه عدة مرات.

وأرجأت يونيفرسال أيضاً عرض فيلم الرسوم المتحركة "مينيونز: ذا رايز أوف جرو" من يوليو/تموز 2021 إلى يوليو/تموز 2022.