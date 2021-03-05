مواجهة استثنائية في برنامج "بصراحة مع نوال الزغبي ونيشان"

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دبي: لأول مرة لن يكون نيشان ديرهاوتيونيان هو المستضيف الذي يستقبل النجمة نوال الزعبي، بل سيتحاوران، حيث ستسأله ويسألها ضمن برنامج "بصراحة مع نوال الزعبي ونيشان ديرهاروتيونيان" على MBC1. وبعد لقاءات عديدة جمعتهما، ستكون المرّة الأولى التي تطرح فيها نوال الأسئلة على نيشان في جلسة مليئة بالمواقف والتجارب الإنسانية والاجتماعية والخُبرات التي عاشاها في حياتهما.

يتحدث نيشان للمرّة الأولى عن عقدة عاشها لسنوات، وعن هاجس ما زال يرافقه حتى اليوم، فما هو؟ وتكشف نوال أنها لم تكن تعتبر نفسها امرأة جميلة، ثم تسأله عن الغرور والصفعات ودروس الحياة. ويجيب نيشان عن موضوع الغيرة في حياته، وتُصرّ نوال بأن تحصل على إجابة، ثم تعترف بأن هناك فنانة تغار منها، وتصفها بالجارفة، فمن هي؟

وتتوقف نوال عند معاناتها جرّاء خطأ طبّي في وجهها وبكائها أمام المرآة، وعن انزعاجها عندما توجه إليها الانتقادات بسبب هذا الخطأ الطبي دون إدراك المنتقدين كم عانت من هذه المشكلة. من ناحية أخرى تعترف نوال بأن الفشل هو من جعل منها امرأة ناضجة وأن الايمان هو الذي يُقوّيها. وتفاجئ نوال نيشان باعتراف صادم بما يخص العائلة والزواج والارتباط، قبل أن تأخذه في رحلة إلى المستقبل وتضعه أمام مرآة الهواجس والمخاوف من المستقبل والخوف من أن يشيخ وحيداً، وتسأله أين سيكون بعد انطفاء أضواء الشاشة وأُفولها عنه.