شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يطالب متابعيه بالدعاء لابنته المريضة برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الشاعر بهاء الدين محمد، متابعيه التوجه بالدعاء من أجل شفاء ابنته شهد بسبب مرضها، وذلك من خلال تدوينه نشرها على حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وذلك بواسطة صورة لها ورسالة مؤثرة بدأها بالدعاء، قائلاً : "اذهب البأس رب الناس وأشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".



بهاء الدين محمد

وأضاف "ادعوا لـ شهد بهاء، بالشفاء وأكيد حد فينا ربنا ح يستجيب له، وهى في غربة في لندن، ومش بايدينا بس انا على يقين ان ربنا هيحفظها، بستره العظيم، لأنه بيحبها، لأنها بنت محترمة وشاطرة، ومكافحة ولأنه عارف انا اكتر واحدة حبيتها في حياتى كلها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر ،ربنا يطمنى عليكى وكان نفسى ابقى جنبك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال بهاء الدين محمد، التى طرحها مؤخراً، هو تعاونه مع المطربة نادية مصطفى بأحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" والتى تم طرحها الشهر الماضى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

كما شهد آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب تعاون الشاعر بهاء الدين محمد معه، وعودتهما من جديد للعمل معاً بعد سلسلة من الأغانى الناجحة فى وقت سابق، وذلك عبر أغنية "بتهزر" التى جاءت ضمن أغانى البوم "يا أنا يا لاء".