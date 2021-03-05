عمرو سعد ينشر صورة جديدة تكشف عن شخصيته في "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة للشخصية التي يؤديها في مسلسله الرمضاني "ملوك الجدعنة"، والذي كان يحمل اسم "عش الدبابير".

الصورة أظهرت اعتماد سعد لـ"لوك" جديد، ولياقة بدنية عالية اكتسبها بعد مزيد من التدريبات الرياضية المكثفة التي مارسها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، يواصل عمرو تصوير مشاهد المسلسل في لبنان، بمشاركة الفنان مصطفى شعبان وعدد كبير من الفنانين، ويتم التصوير بشكل مكثف حتى يكون العمل جاهزا للعرض في السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن المسلسل كان يحمل اسم "عش الدبابير" وتم الاستقرار مؤخرا على اسم "ملوك الجدعنة" ليكون الاسم النهائي للعمل، الذي كتبته عبير سليمان ويخرجه أحمد خالد موسى ويجسد بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان وحنان مطاوع وعمرو عبدالجليل وعدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه حول صديقين يعملان في التجارة ويصلان للقمة ولكن خلافا ينشأ بينهما ويستغل أحد رجال الأعمال هذا الخلاف لصالحه، ويحاول إفساد العلاقة بينهما، ولكن سرعان ما يكتشفان هذه المكيدة وتعود علاقتهما إلى طبيعتها الأولى.

ويعد المسلسل هو المشاركة الأخيرة للفنان يوسف شعبان الذي انتهى من تصوير مشاهده قبل وفاته، الأمر الذي جعل الجهة المنتجة للعمل تقرر إهداء المسلسل لروحه.