ميسي بدأ البحث عن منزل في باريس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

تزداد التكهنات حول مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الإسباني، بعد الكشف عن سعيه لشراء شقة في فرنسا.

وقال تقرير لموقع “أوك دياريو”، إن نجم نادي برشلونة الإسباني، بدأ البحث عن بيوت في العاصمة الفرنسية باريس، ما يعني احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا للموقع إن “ميسي يبحث في سوق العقارات، وليس في سوق برشلونة.. إنه يبحث عن شقق وبيوت في باريس”.

وأضاف إندا أن لاعبي باريس سان جيرمان يقطنون في ثلاثة أماكن في باريس، اثنين منهما في مناطق داخل باريس، أما الأخرى فهي التي يسكن فيها نيمار وتبعد عن باريس بنحو 15 كيلومترا.

وقال إندا إن منطقة سكن نيمار، قد تكون خيارا أمام ميسي -الذي يعيش في مدينة برشلونة حاليا- في حال قرر الانتقال.

يذكر أن المشاركات الثلاث الاخيرة لبرشلونة على الصعيد الأوروبي، شهدت خيبة تلو الأخرى بدأت على يد روما الإيطالي ثم ليفربول الإنكليزي، فبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يتابع الفريق الإسباني النسج على المنوال ذاته بسقوطه الرهيب على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4 في دوري الأبطال.

وبعد أن أحرز برشلونة أربعة ألقاب قارية بقيادة ميسي أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، بدأ انحدار الفريق نحو الهاوية قبل ثلاث سنوات عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه، قبل أن يخسر صفر-3 ويودع بفارق الأهداف.

ثم تكرر السيناريو ذاته أمام ليفربول، فتغلب عليه 3-صفر قبل ان يسقط أمامه صفر-4 على ملعب انفيلد، أما الفضيحة الأكبر فكانت السقوط المذل أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 العام الماضي في فقاعة لشبونة.

ويبدو أن برشلونة بدأ يدفع ثمن تقدم أبرز كوادره في السن، وضعف أسلوب لعبه وديونه الضخمة.

ولم يتخذ ميسي بعد أي قرار بشأن مستقبله وربما ينتظر الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل لمعرفة ما إذا كان سيبقى في النادي الوحيد الذي دافع عن ألوانه طوال أو مسيرته أو الانتقال إلى ناد آخر، علما بأنه يستطيع منذ بداية يناير الدخول في مفاوضات مع أي ناد يشاء لأن عقده مع فريقه الحالي ينتهي في 30 يونيو المقبل.