في المقابلة المنتظرة.. ميغان ماركل تتحدّى القصر الملكي: “يروّج الأكاذيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يترقّب الكثيرون عرض المقابلة التي ستُجريها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على شاشة قناة CBS الأميركية في 7 آذار (مارس) الجاري والتي تم نشر مقتطفات ترويجية منها.

وفي أحد هذه المقاطع، ظهرت الممثلة السابقة وهي تشير إلى أن قصر باكينغهام لا يتوقع منها وزوجها التزام الصمت فيما يروّج الأكاذيب بشأنهما على حد تعبيرها.

وجاء هذا رداً على سؤال طُرح عليها عن رد فعل القصر تجاه هذه المقابلة والتصريحات التي ستُدلي بها في إطارها، وأجابت: “إذا كان الأمر يتعلق بالمجازفة بخسارة أشياء، فثمة الكثير قد فُقِد بالفعل”.

ويُذكر أن الأمير هاري أشار في الحوار نفسه، وبحسب مقطع آخر تم نشره في وقت سابق إلى أنه ابتعد عن الحياة الملكية لأنه كان يخشى أن تلقى زوجته مصير والدته الأميرة الراحلة ديانا… وقال عن الأخيرة: “لا يمكن أن نتصوّر كيف كانت حالها وهي تتعرض لهذه التجربة بمفردها خلال سنوات. كان الأمر صعباً بشكل لا يصدّق بالنسبة إلينا جميعاً”. وكشف أنه كان يخاف من أن تتكرر التجربة مع زوجته، مضيفاً: “أكثر ما يُشعرني بالقلق هو أن يعيد التاريخ نفسه”.

ويُشار الى أن القصر الملكي فتح تحقيقاً خاصاً بعدما نقلت صحيفة Times عن مساعدَين سابقين لميغان قولهما إنها كانت تتعرض لهما بالتنمّر والمضايقة.