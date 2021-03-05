بشارب ولحية.. “بُوستر مُزيف” يفتح باب السخرية من عمرو يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر “بوستر” دعائي لمسلسل “الملك” الذي يجسّد بطولته الممثل المصري عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، إلّا أنّ انتقادات عدّة اندلعت ضد صنّاع العمل، إذ ظهر فيها البطل بالزي الفرعوني وبشارب ولحية، ما جعل الكثر من الناشطين يسخرون منها، مؤكدين أنّ هذه الموضة لم تكن موجودة أيام الفراعنة.

وسرعان ما اتضحت الحقيقة، إذ تبيّن أنّ هذا “البوستر” غير رسمي، وصُنع باجتهادات فردية من جمهور بطل العمل، ومن دون صدور ردّ من الشركة المنتجة.

يُذكر أنّ “الملك” مقتبس من رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول أحمس “طارد الهكسوس”، ويُنتظر عرضه ضمن خطة الدراما الرمضانية المقبلة.

ويشارك في بطولته الفنانون صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرون، وهو من سيناريو خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.‏