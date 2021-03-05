بالصور – درة التونسية ترتدي الحجاب في مصعدٍ عالق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية درة زروق عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، صورة جمعتها بالفنان المصري هاني سلامة من كواليس تصوير مسلسل “بين السماء والأرض” الذي يؤديان بطولته.

ولفتت درة الأنظار بإطلالتها بالحجاب بشخصية “غلا” وفق ما بيّنت في التعليق على الصورة، بينما يجسّد سلامة شخصية “حميد”.

وتدور أحداث العمل الدرامي، خلال يوم واحد داخل مصعد كهربائي يجمع عدداً من الأشخاص، قبل أنّ يُصاب بعطل فني، فتسنح الفرصة لمعرفة قصة كل فرد فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ “بين السماء والأرض” مقتبس عن قصة للأديب المصري نجيب محفوظ، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد جمال العدل، ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل على مدى 15 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل القصير الفنانون: أحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة درة التونسية تصوير مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن بطولة إياد نصار، ومحمود حميدة، وفتحي عبدالوهاب، وجمال سليمان، وحسين فهمي.