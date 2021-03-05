سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس/آذار 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ارتفاع الدولار



وخلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الجمعة، ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، بينما تراجع أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة، إلى نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.623 جنيه للشراء، و15.720 جنيه للبيع، أمس.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في 17 بنكا، منها القاهرة، والإسكندرية، والإمارت دبي الوطني، والمشرق، و HSBC، والبركة، والمصري للتنمية، والمصري المتحد، وكريدي أجريكول، ومصر إيران للتنمية، والتعمير الإسكان.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، في بنك واحد فقط، هو الإستثمار العربي.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنك مصر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

قفزة التحويلات

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.78 جنيه للشراء، و 21.93 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع، مقابل 4.165 جنيه للشراء، ونحو 4.191 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع.

كما صعد الدينار الكويتي، إلى نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.59 جنيه للشراء، ونحو 51.97 جنيه للبيع.

الاحتياطي يرتفع لثامن الشهر

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.