تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 5 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، خلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الجمعة، بينما تراجع أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

انخفاض اليورو



والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.81 جنيها للشراء و19 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.90 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة، فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.74 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.79 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.623 جنيه للشراء، و15.720 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.78 جنيه للشراء، و 21.93 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.167 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع، مقابل 4.165 جنيه للشراء، ونحو 4.191 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.256 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع.

كما صعد الدينار الكويتي، إلى نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.59 جنيه للشراء، ونحو 51.97 جنيه للبيع.

قفزة التحويلات

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.