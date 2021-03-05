شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات حكايات الـ 5 حلقات تغزو الشاشات بعد نجاح تجربة "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في سوق الإنتاج الدرامى، وخاصة من ناحية المحتوى المقدم بالمسلسلات التي يتم عرضها مع الاهتمام الأكبر بالموضوعات الإجتماعية، إضافة إلى تغيير شكل الأعمال، بالاعتماد على حكايات متنوعة وفى 5 حلقات، بموضوعات مختلفة وكذلك بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وكأن كل حكاية عبارة عن مسلسل بمفرده.

وتعد مسلسلات الحكايات المختلفة فرصة كبيرة لصناع الدراما من أجل تقديم موضوعات كثيرة وكذلك كسر حاجز الملل، وبدأت هذه النوعية من الأعمال في الانتشار خلال عام 2017، وتحديداً في مسلسل "نصيبي وقسمتك "، والذي قام ببطولته هاني سلامة وشهدت تغيير الأبطال معه في كل 3 حلقات، وبعد ذلك تغير الفورمات في الجزء الثاني حيث أصبح يعتمد على بطلة مختلفة في كل حكاية من 5 حلقات مع تناول موضوعات اجتماعية تهم المرأة.



الا انا

وفى العام الماضى عرض مسلسل "إلا أنا" في 8 حكايات، كل حكاية تُقدم في قصة وببطلة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، وجاءت حكايت العمل كالتالى، "بنات موسى"، و"سنين وعدت"، و"أمل حياتى"، و"أمر شخصى"، و"ضى القمر"، و"لازم أعيش"، و"ربع قيراط"، و"أول السطر".

النجاح الكبير الذى حققته حكايات "إلا أنا" دفع القائمون على الإنتاج للإكثار من نوعية هذه المسلسلات، حيث يعرض حالياً مسلسل "حلوة الدنيا سكر" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، ويتم عرضه حالياً على قناة dmc



حلوة الدنيا سكر

وتستقبل القنوات الفضائية الشهر المقبل، مسلسل جديد من نوعية حكايات الـ 5 حلقات "ورا كل باب" الذى يدور أحداثه في حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع، وتم الانتهاء من تصوير الحكاية الأولى بعنوان "كورونا" تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، جيهان خليل محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وبدأ المخرج أحمد خالد أمين تصوير الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" ويشارك في بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين، وكذلك المخرجة ايمان الحداد بدأت تصوير حكاية ثالثة كما طرح القائمون على العمل أغنية التتر وتحمل اسم "ورا كل باب"، من غناء محمد عدوية وكلمات عماد عبيد وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هارون.

كما يتم تصوير مسلسل جديد من نوعية حكايات الـ 5 حلقات بعنوان "حكايات امرأة أربعينية" المأخوذ من الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة وفاء ماهر ومقرر تقديمها في 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، وتقوم ببطولة الحكاية الأولى التي تحمل اسم "حتة منى" النجمة إلهام شاهين وتم الانتهاء من تصويرها مؤخراً ويتم التحضير لتصوير الحكاية الثانية.



حكاية حتة منى

حكاية "حتة منى" سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على وإنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة الهام شاهين، أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتجسد الهام شاهين خلال أحداث الحكاية شخصية سيدة تدعى "حياة" وتعمل مُدرسة موسيقى، ولديها إبن من ذوى الاحتياجات الخاصة