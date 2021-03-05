شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق فى رمضان المقبل.. موسم ظهور الزومبى والأشباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الرمضانى المقبل تحولا فى نوعية الموضوعات التى تقدم خلال الفترة القادمة حيث تتجه الى إحياء دراما الرعب، فى محاولة لجذب المشاهد لمتابعتها خاصة أنها تستهوى نسبة كبيرة من المشاهدين لما تتضمنه من إثارة وتشويق، وهذه النوعية من الأعمال ليست جديدة على الدراما المصرية، فكانت هناك تجارب سابقة أخرها مسلسل "جمال الحريم" للنجمة اللبنانية نور وخالد سليم ودينا فؤاد من إنتاج سينرجى، ولكن فى الموسم الرمضانى سيكون هناك تطور فى الإبهاروالتكنولوجيا وظهورعوامل بصرية تجذب المشاهد للعمل.

وأبرز هذه الأعمال مسلسل يوسف الشريف الجديد "كوفيد 25" الذى ينتمى لنوعية الـ15 حلقة، وتدور بعض أحداثه في إطار الخيال العلمي، وهو ما يعتبر جديداً بشكل كبيرعلى الدراما في مصر، وظهور الزومبى فى المسلسلات المصرية لأول مرة.إخراج أحمد نادر جلال، وأوشكت الكاتبة إنجى علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاوة البشر له.

كما ينضم لقائمة مسلسلات الرعب مسلسل "قصر النيل" للنجمة دينا الشربينى، وتتوالى الأحداث حول أسرة تبحث عن الحصول على ميراثها في إطار مشوق، وتجسد دينا خلال الأحداث زوجة لشخص يتوفى في بداية الأحداث، فتدفعها الظروف للزواج من صبرى فواز شقيق زوجها، المتزوج من ريهام عبدالغفور.

وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في البطولة نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

وتدخل عالم الرعب النجمة روبى بمسلسلها الجديد "شقة 6" حيث تجسد دور صحفية حوادث تدعى إنجى والذى انطلق تصويره، ويطرح العمل قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة في محاولة لكشف لغز "شقة 6" وهى شقة مسكونة،وتتوالى الأحداث، داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة

ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل واللذان انضما مؤخرا لفريق العمل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنان محمود البزاوي ، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي ، ملك قورة.