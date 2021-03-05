منتج "آل هارون" يبدأ مشروعا جديدا نهاية مارس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتج حسني محمود، مالك شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، للبدء في عمله الفني الجديد، عقب انتهاء تصوير فيلمه "آل هارون".

وقال في بيان صحفي إن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامي، من المقرر الاستقرار على مشروع منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شركة مومنت برودكشن وافقت على فتح باب قبول سيناريوهات جديدة قريبا، على أن تكون سيناريوهات مختلفة تتضمن رؤى جديدة وموضوعات غير تقليدية، لافتا أنه يدعم الشباب أصحاب الفكر المعاصر الذي يقدم قضايا هادفة ومبتكرة بمضمون يفيد المجتمع المصري والعربي على حد سواء، على أن يكون ملتزم بقيم المجتمع الشرقي، مؤكدا أن شركته تهتم وتلتفت للموضوعات الاجتماعية مع الأكشن والإثارة .

يذكر أن فيلم "آل هارون" الذى يتم تصويره حاليا هو من أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، يشارك في بطولته: منذر رياحنة، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين وحمدي هيكل.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا ومن إخراج معتز حسام.