"سينرجي" تروج لـ"لا سحر ولا شعوذة" من "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت شركة سينرجي لحكاية "ولا سحر ولا شعوذة"، وهي الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للفنانة هنا الزاهد، المقرر عرضها بعد غد السبت.

وكتبت "سينرجي"، عبر تويتر: "استنونا في الحدوتة الجديدة والرابعة من مسلسل حلوة الدنيا سكر (لا سحر ولا شعوذة)، ابتداء من السبت 6 مارس".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج "k media" بمشاركة سينرجي.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد فى جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين.