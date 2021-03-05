شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الموجى: زبيدة ثروت قالت لوالدى عنى: "ده محمد موجى ترانزيستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الموسيقار يحيى الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجى فى ذكرى ميلاده ان والده كان دائما يستعين بآلة جديده في أغانية وحفلاتة وكان يحرص على ذالك مشيرا الى أنه كان اب بمعنى الكلمة وكان دمة خفيف مضيفا أنه عمل مع والده حيث قام بتوزيع لحن فوازير "الف ليلة وليلة "لمدة اربع سنوات بالإضافة الى أغنية خاصة به عنوانها "النور موصول" تذاع دائما خلال شهر رمضان وهى أغنية دينية مضيفا ان والدة عندما وجده يعزف على العود قال له ان العود ليس له مستقبل خلال السنوات المقبلة وعليك العزف على الة "الكمانجة".

وتابع الموجى خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسينى أن الفنانه الراحلة زبيدة ثروت عندما رأته مع والده الراحل محمد الموجى قالت للموجى الكبير"ده محمد الموجى ترانزيستور" مضيفا انه مستحيل ان يقوم بعمل لحن مثل "جبار" وقرر انه لن يعيش في جلباب والده فقرر ان يكون موزعا وليس ملحنا.