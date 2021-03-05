شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف يتزوج من صفاء الطوخى فى مسلسل " ولاد ناس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ناصر سيف في مسلسل «ولاد ناس» الذى ينتمى إلى البطولة الجماعية، ويجسد ناصر خلال الأحداث شخصية تدعى "منصور"، وهو خريج كلية التربية، وكافح وعافر بعد تخرجه لتكوين المال بطريقة إيجابية، فقرر السفر إلى إحدى دول الخليج لتكوين مستقبله، فاستطاع أن يتزوج من حب عمره، من أجل بناء أسرة مصرية سعيدة، يحيطها الأمان والاستقرار، وتجسد الشخصية الفنانة صفاء الطوخى، ولديهم بنت وحيدة "عبير"، وهى الفنانة ندى عادل.





جدير بالذكر بأن مسلسل «ولاد ناس» يشارك فى بطولتة نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقى ، صبرى فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخى ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى ، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف ، وعلى رأسهم النجم ماجد الكدوانى، الفنان بيومى فؤاد ألفت عمر، لقاء سويدان وغيرهم وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.



