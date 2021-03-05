ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. شاهد "البوستر" الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه في دراما رمضان المُقبل.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وحدهما على البوستر، وعلقت قائلة: "البوستر الرسمي مسلسل، اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١ بإذن الله، غزل والخديوي".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.