بعد سرقة سيارتها.. كوكي مجدي: "قبضوا على الشغالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة كوكي مجدي، عن أخر تطورات حادث سرقة سيارتها، بعد 24 ساعة من اكتشاف السرقة.

ونشرت كوكي صورًا لسيارتها عقب العثور عليها، بعد تهشم الجزء الأمامي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقة "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها، والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية".

وتابعت "مسكوا الشغالة، بجد احنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".

كانت كوكي، شقيقة الفنانة روبي، كشفت عن سرقة سيارتها، وكتبت عبر "فيسبوك": "عربيتي اتسرقت".