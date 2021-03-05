فن ومشاهير

بعد سرقة سيارتها.. كوكي مجدي: "قبضوا على الشغالة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة كوكي مجدي، عن أخر تطورات حادث سرقة سيارتها، بعد 24 ساعة من اكتشاف السرقة.

ونشرت كوكي صورًا لسيارتها عقب العثور عليها، بعد تهشم الجزء الأمامي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقة "الحمد لله تم القبض علي الشغالة ورجوع العربية بعد ٢٤ ساعة بس من سرقتها، والفضل كله يرجع بعد ربنا لسيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول وسيادة الرائد أحمد عويس معاون قسم التجمع اللي فعلا مناموش لحد مرجعولي العربية".

وتابعت "مسكوا الشغالة، بجد احنا في أمان بفضل الناس دي وفعلا تحيا مصر".

كانت كوكي، شقيقة الفنانة روبي، كشفت عن سرقة سيارتها، وكتبت عبر "فيسبوك": "عربيتي اتسرقت".

156709805_4094755023891674_8398085992788405564_n157638621_4094754957225014_6545112293425391358_n157543138_4094754777225032_6124043980209051616_n

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا