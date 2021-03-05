شكرا لقرائتكم خبر عن Calls سلسلة جديدة على Apple Tv وCanal Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Apple TV Plus عن طاقم الممثلين وموعد العرض الأول لمسلسلها الجديد "Calls"، حيث تم ابتكار السلسلة الجديدة، على أن تعتمد بشكل أكبر على صوت البطل، بدلا من رؤية صورته بشكل واضح، وذلك لسرد تسع قصص فردية قصيرة من خلال تسع مكالمات.

المسلسل من إخراج Fede Álvarez، وستتبع كل حلقة لغزًا غامضًا ودراميًا يتكشف من خلال سلسلة من Calls الهاتفية، ومع مرور الحلقات، تبدأ الشخصيات فى تجربة أحداث مكثفة ومقلقة، التى تكشف أكثر عن شخصياتهم.

العمل سيقوم ببطولته كل من نيكولاس براون، كلانسى براون، ليلى كولينز، روزاريو داوسون، مارك دوبلاس، كارين جيلان، جودى جرير، لورا هارير، بول والتر هاوزر، دانى هوستون، نيك جوناس، رايلى كيو، جوى كينج، ستيفن لانج، جايدن مارتيل، باولا نونيز.

جنبا إلى ذلك يشارك كل من باسكال بيدرو وإيدى باترسون وأوبري بلازا ودانى بودى وبن شوارتز وآرون تايلور جونسون وجنيفر تيلى أصواتهم للمشروع، الذى سيبدأ بثه فى 19 مارس، الجارى، وسيتكون من 9 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

"Calls" هى سلسلة أصلية من Apple بالتعاون مع شبكة Canal Plus، تم إنتاجه بالتعاون مع شركات مثل Studiocanal وBad Hombre، وسيتم بثه عالميًا فى أكثر من 100 دولة على Apple TV Plus.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض إصدار باللغة الفرنسية لأول مرة على Canal Plus فى أسواق محددة حيث تتوافر المنصة، وفي أسواق أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية، ستعرض Apple TV Plus المسلسل لأول مرة تحت عنوان "Llamadas"، مع اللغة الإسبانية المخصصة الرسومات.