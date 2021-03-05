“عقلي وقف” لـ نوال الزغبي تتصدر تصنيف “أحلى الأغاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تواصل أغنية “عقلي وقف” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

فقد تربّعت “عقلي وقف”، على تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الرابع في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.

نفيد بالذكر أن كليب الأغنية وهو من إخراج فادي حداد حقق أكثر من 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة منذ إصداره عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في موقع “يوتيوب”.