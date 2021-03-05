نجوى كرم تُصلي مع الحبر الأعظم.. “من أجل العراق ولبنان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: علّقت النجمة اللبنانية نجوى كرم على زيارة الحبر الأعظم، البابا فرنسيس الى العراق ابتداءً من يوم غد الجمعة ولمدّة ثلاثة أيام، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وأعادت نجوى كرم نشر تغريدة بابا الفاتيكان التي يُعلن من خلالها عن زيارته للعراق سائلًا المؤمين حول العالم أن يرافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة.

وعلّقت نجوى على تغريدة البابا فرنسيس بالقول: “نُصلّي لأجل العراق الحبيبة ولبنان وكل العالم”.

وتأتي زيارة الحبر الأعظم إلى العراق بمثابة رسالة سلام وتعايش ونبذ العنف، وستشمل الزيارة العديد من المدن أبرزها بغداد، والنجف، والناصرية، وأربيل، ونينوى.