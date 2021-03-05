شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم عن أغانى المهرجانات: بحب الحاجات دى بس مش بفهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سمير غانم، بأن ليلة الخميس لها مراحل بالنسبة له ففي شبابه كانت للسهر مع الأصدقاء سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وقلل السهر مع تقدم العمر، حتى جاءت الكورونا فأصبح يقضى يوم الخميس مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيه دنيا وايمى سمير غانم.

وأضاف سمير غانم في تصريحات تليفزيونية، بأن ليلة الخميس بالنسبة له حاليا المنزل ومشاهدة التليفزيون، كما أنه يحب متابعة الأفلام الهندية والأجنبية بشكل كبير.

وداعب سمير غانم ريم مصطفى التي تواجدت معه بنفس البرنامج، قائلا، ريم جمالها هادى وأجمل حاجة فيها انك تحس انها قريبتك وبتدخل القلوب بسرعة

كما داعب سمير غانم الفنان عبد الباسط حمودة الذى تواجد أيضا بنفس البرنامج، قائلا، أنا بحب عبد الباسط جدا، لفت نظرى في البداية وأخدت منه أغنية "ناس" في مسرحية عندى.

وعن المهرجانات الشعبية قال سمير غانم، ايمى بنتى هي اللى غاوية المهرجانات الشعبية، وأنا بحب الحاجات دى بس مش بفهم حاجة ومش فاهم هما عاوزين ايه.