شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد فراشة الرقص سامية جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الراقصة سامية جمال، والتى تلقب بفراشة الرقص، حيث أنها من مواليد 5 مارس 1924 اسمها الحقيقي (زينب خليل إبراهيم محفوظ ولدت في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف .

بدأت العمل الفني بعد التحاقها بفرقة بديعة مصابني من خلال الرقص، واختارت لها بديعة اسمها الفني (سامية)، ثم دخلت إلى عالم السينما منذ منتصف الأربعينات، وكونت في بداياتها ثنائيًا فنياً مميزًا مع الفنان فريد الأطرش، وشاركت بالتمثيل والرقص في عشرات الأفلام، منها (أميرالانتقام، نشالة هانم، الرجل الثاني، سكر هانم) واعتزلت الفن في أوائل السبعينات وتوفيت في عام 1994 عن عمر يناهز70 عامًا.

وطورت سامية جمال أسلوب الرقص الخاص بها، وضم عناصر من الباليه والرقص اللاتيني في أدائها الفردي الخاص، وكانت أول من ارتدى الكعب العالي على المسرح بعدما قام مدرب الرقص في الفرقة بتلقينها بعض الحركات.

وقدمت الفنانة سامية جمال مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية من بينها رقصة الوادع وأمير الانتقام والشيطان والخريف وساعة الصفر والصقر وقطار الليل والحب الأول وغرام مليونيرة والرجل الثاني وسكر هانم وصاحبة العمارة وشهرزاد وبنت حظ ورصاصة في القلب وغيرها الكثير من الأعمال الفنية .