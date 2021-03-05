شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمد ثروت يكشف كواليس حفل أون لاين مع والده وسر بكائهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد محمد ثروت نجل النجم محمد ثروت خلال لقاءهما فى برنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أنه دائماً ما كان لديه رهبة كبيرة بالغناء أمام والده، مضيفاً أنه بسبب كورونا ومكوثهم فى المنزل وقت طويل، أجبرهم هذا الوضع على الجلوس والتسامر، وقرروا عمل حفلة على اليوتيوب.

وأضاف أحمد محمد ثروت، أن الحلفة كانت الأولى التى تذاع لمدة ساعتين، وأصبحت تريند فى مصر والوطن العربى، لافتاً:" فى نصف الحفلة وتزايد عدد المشاهدين، وكمية الرسايل التى وصلتنا، جلست على الأرض وبكىيت، ونظر لى أبى وبكى أيضاً، وهذا الموقف كسر الكثير من الحواجز بيننا وحدث تلاقى، وهدفى حاليا ليس الغناء ولكن أن أعوض أبى وأضعه فى مكانه الطبيعى".