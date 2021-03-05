شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث النجوم.. أنور وجدى وعقيلة راتب فى قبضة فتوات الحسينية والغورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة النجوم العديد من الحوادث والمواقف الصعبة التى مرت بهم فى بداية مشوارهم الفنى أو خلال رحلتهم مع الفن والحياة، وتبقى العديد من هذه الحوادث عالقة بأذهانهم يتذكرونها دائماً كلما استدعوا ذكرياتهم وتفاصيل مشوارهم.

وفى أعداد نادرة من مجلة الكواكب صدرت فترة الخمسينات كان نجوم الزمن الجميل يتحدثون ويكتبون دائماً تفاصيل قصص حياتهم، ومواقفهم مع الفن والحياة وذكرياتهم التى لا ينسوها، وكتب العديد منهم عن الحوادث التى مرت بهم وكادت تعرض حياتهم للخطر.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة عقيلة راتب التى كتبت تحكى للكواكب فى عدد صدر عام 1956 عن حادثة وقعت لها هى والفنان أنور وجدى أثناء تصوير فيلم "إلى الأبد" .

وقالت الفنانة الكبيرة :" كان ضمن أحداث الفيلم معركة يشترك فيها بطلا الفيلم وهم أنور وجدى وأنا، واتفق الريجيسير المكلف بإحضار الكومبارس والمجاميع على عدد من أبناء حى الحيسنية وعدد أخر من أبناء حى الغورية، حتى تبدو المعركة حقيقية، وتصادف أن كان بين الفريقين خلافات قديمة"

وتابعت عقيلة راتب: " عندما حان وقت تصوير المعركة تحفز الفريقان لها، وشهدنا بوادر الشر فى أعينهم، ولكننا اعتقدنا أنها محاولات لإجادة تمثيل المشهد، ولكن وفى غمضة عين انقلب التمثيل إلى حقيقة بشعة وتحول الاستديو إلى ميدان حرب، واضطررت أنا وأنور وجدى إلى الاختباء خلف الديكورات"

وأضافت الفنانة الكبيرة :" تدخل عمال الاستديو فى محاولة لفض المعركة التى حركت نفوس الفريقين ما كان بينهما من عداوة وبغضاء، وتكسرت معظم الديكورات، ونجوت أنا وأنور وجدى بأعجوبة ،ومن يومها حرصت ألا أتواجد وقت تصوير أى معركة خشية أن يتحول التمثيل إلى حقيقة"