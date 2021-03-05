خاص| بعد إصابته بـ"كورونا".. توفيق عبدالحميد يكشف لمصراوي تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان توفيق عبدالحميد إن حالته الصحية حاليًا مستقرة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "عبدالحميد"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه شعر ببعض الأعراض في البداية وهو ما جعله يأخذ احتياطاته مبكرًا خاصة وإنه محاط بعدد كبير من الأطباء والصيادلة: "لحقنا الموضوع من الأول أنا محظوظ لأن شقيقاتي الثلاثة طبيبات وزوج شقيقتي وابنها أطباء أيضًا".

وأكد الفنان القدير إنه في حالة عزل من قبل كورونا: "أنا بالفعل في عزل من قبل كورونا ومبخرجش من البيت ومش عارف مصدر الفيروس إيه".

وكان الفنان التشكيلي حسن وهبة، صديق الفنان توفيق عبدالحميد، عن إصابة الأخير بفيروس كورونا (كوفيد 19)، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخي وصديقي الفنان توفيق عبدالحميد".

جدير بالذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد، مبتعد منذ فترة طويلة عن التمثيل، ويمتلك عددًا كبيرا من الأعمال الفنية، التي قدمها على مدار مشواره الفني، بينها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، فيلم "حلم العمر"، مسلسل "الناس في كفر عسكر"، مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مسلسل "على نار هادئة".