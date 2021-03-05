وفاة والدة المنتج هاني عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج الفني هاني عبدالله، وفاة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر هاني صورة لآية قرآنية، معلقا "أمي حبيبتي في ذمة الله".

وكتب الفنان محمد علي رزق عبر حسابه الرسمي على نفس الموقع "لا حول و لا قوة إلا بالله.. وفاة والدة المنتج الفني والصديق المحترم هاني عبدالله.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكتب الفنان أحمد جمال سعيد: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقي وأخي الكبير هاني عبدالله، اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روحها، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال يارب العالمين".